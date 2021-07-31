Страшное ДТП унесло жизнь человека в Тверской области

Тверь, 31 июля. Смертельное ДТП произошло рано утром 31 июля В Бологовском районе Тверской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Две машины столкнулись на 373-м километре автомагистрали М-11. Кроссовер SKODA KODIAQ под управлением 49-летней женщины двигался по правой полосе дороги в сторону Санкт-Петербурга. Водитель попыталась обогнать идущую впереди фуру, но не успела перестроиться и врезалась в полуприцеп.

В ДТП погиб мужчина 1972 года рождения. Признаков алкогольного опьянения у владельцев транспортных средств не обнаружено. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Смертельное ДТП в начале июля случилось на Ленинградском шоссе в Торжке. Водитель мотоцикла сбил перебегающего дорогу в неположенном месте мужчину.