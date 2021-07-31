Число госпитализаций с COVID-19 достигло рекорда за пять месяцев в США

Вашингтон, 31 июля. Число новых случаев госпитализированных с COVID-19 увеличилось до рекордных значений с февраля 2021 года.

Новый рекорд по числу госпитализаций в США был установлен 28 июля, когда было зафиксировано 6837 новых случаев. Прошлый антирекорд был выявлен 18 февраля 2021 года, когда за сутки было 6800 госпитализированных с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Пандемия коронавируса нового типа, согласно прогнозу специалиста "Вектор", может продолжиться и в 2022 году. Для победы над пандемией важно иметь высокий уровень вакцинации населения.