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Число госпитализаций с COVID-19 достигло рекорда за пять месяцев в США
Общество
Число госпитализаций с COVID-19 достигло рекорда за пять месяцев в США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 31 июля. Число новых случаев госпитализированных с COVID-19 увеличилось до рекордных значений с февраля 2021 года.

Новый рекорд по числу госпитализаций в США был установлен 28 июля, когда было зафиксировано 6837 новых случаев. Прошлый антирекорд был выявлен 18 февраля 2021 года, когда за сутки было 6800 госпитализированных с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Пандемия коронавируса нового типа, согласно прогнозу специалиста "Вектор", может продолжиться и в 2022 году. Для победы над пандемией важно иметь высокий уровень вакцинации населения.

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сша пандемия коронавирус
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