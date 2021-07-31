Босс Marvel зол на Disney из-за цифрового релиза «Черной вдовы»

Лос-Анджелес, 31 июля. Президент Marvel Studios Кевин Файги зол из-за ситуации, которая возникла вокруг судебных тяжб между актрисой Скарлетт Йоханссон и компанией Disney.

Голливудская звезда обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса с иском против киностудии. Она считает, что кинокомпания нарушила контракт, когда решила провести релиз фильма «Черная вдова» и в кинотеатрах, и на стриминговом сервисе Disney+. Источники утверждают, что Йоханссон потеряла около 50 млн долларов, поскольку многие зрители посмотрели кинокомикс дома, а не в кино. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Супергеройский фильм о русской шпионке успешно стартовал на большом экране, обогнав «Форсаж-9». Однако на второй неделе сборы упали на 67%, что является рекордом для Marvel Studios. Объясняется это и коронавирусными ограничениями, и тем, что кинолента одновременно вышла и в режиме онлайн. При этом гонорар Скарлетт Йоханссон напрямую зависит от кассовых сборов «Черной вдовы» в кинотеатрах.

«Файги — человек компании и не склонен к корпоративным разборкам. Но мне сказали, что он зол и смущен. Он убеждал Disney не придерживаться гибридного релиза «Черной вдовы», предпочитая эксклюзивность большого экрана. А потом, когда фильм вышел на стриминговом сервисе, его прокат начал проваливаться, и команда Йоханссон пригрозила судебным разбирательством. Файги хотел, чтобы Дисней все уладил с ней», — заявил бывший редактор Hollywood Reporter Мэтт Беллони.

Ранее стало известно, что компания Walt Disney Company ответила на новость о подаче актрисой Скарлетт Йоханссон в суд из-за выпуска картины «Черная вдова» на онлайн-платформе.