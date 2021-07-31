Идею контролируемого пала сухой травы раскритиковали в Рослесхозе и Greenpeace

Москва, 31 июля. Представители российского отделения Greenpeace и специалисты Рослесхоза выступили против снятия запрета на контролируемый пал сухой травы.

Депутат парламента Якутии Виктор Федоров ранее высказал мнение, что возврат контролируемых палов позволит справиться со сложной ситуацией с пожарами. Его поддержали ряд специалистов.

«Рослесхоз выступает категорически против того, чтобы разрешить гражданам выжигание сухой растительности и стерни на сопредельных с лесом территориях», — цитирует пресс-службу Рослесхоза РИА Новости.

В ведомстве считают, что легализация сельхозпалов спровоцирует всплеск ландшафтных пожаров. Специалисты Рослесхоза подчеркнули, что сухая трава не служит преградой для молодой поросли. Мнение ведомства поддержали в российском отделении Greenpeace.

Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что якуты не тушат костры, потому что боятся «обидеть духов огня». Позже он попросил прощения за свои слова.