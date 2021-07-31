Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 08:09
08:07
Происшествия
Страшное ДТП унесло жизнь человека в Тверской области
08:02
Общество
Число госпитализаций с COVID-19 достигло рекорда за пять месяцев в США
08:02
Шоу-бизнес
Босс Marvel зол на Disney из-за цифрового релиза «Черной вдовы»
08:00
Общество
Фауна под ударом: в чем причина массовой гибели рыбы в Ростовской области
07:50
Общество
Похолодание и дожди придут в Приморье в начале августа
07:50
Происшествия
Подросток получил страшную травму во время прыжка с пирса во Владивостоке
07:50
Общество
Идею контролируемого пала сухой травы раскритиковали в Рослесхозе и Greenpeace
07:37
Происшествия
Более 170 человек эвакуировали из-за пожара в хабаровском госпитале
07:32
Общество
Герцоги Кембриджские хотят защитить детей от СМИ
07:31
Политика
Военный эксперт Зверев: Калининград – это кость в горле НАТО
Все новости

Герцоги Кембриджские хотят защитить детей от СМИ
Общество
Герцоги Кембриджские хотят защитить детей от СМИ
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 31 июля. Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон хотят защитить своих детей от пристального внимания средств массовой информации.

У герцогов Кембриджских трое детей. Их 8-летний сын Джордж занимает третье место в очереди на британский престол после своего 39-летнего отца Уильяма и деда принца Чарльза. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Конечно, Уильям и Кейт нервничают из-за того, что ждет Джорджа в будущем. Он растет в другую эпоху, чем его родители. С тех пор времена изменились. Когда Уильям и Кейт были детьми, не было ни социальных сетей, ни интернет-троллей», — написал источник.

Он добавил, что герцог и герцогиня Кембриджские были очень внимательны, когда речь шла о том, какие королевские мероприятия посещают их дети. Они надеялись защитить их частную жизнь как можно дольше.

«Кейт и Уильям считают необходимым оградить Джорджа, Шарлотту и Луи от внимания общественности и стали осторожнее относиться к их появлениям. Кейт и Уильям более избирательно относятся к событиям, которые они посещают», — резюмировал инсайдер.

Ранее стало известно, что кузины принца Гарри — принцесса Беатрис и принцесса Евгения — поддерживают своего родственника с идеей написать мемуары.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Герцоги Кембриджские хотят защитить детей от СМИ
Принц Уильям дети Кейт Миддлтон королевская семья
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru