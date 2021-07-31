Герцоги Кембриджские хотят защитить детей от СМИ

Лондон, 31 июля. Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон хотят защитить своих детей от пристального внимания средств массовой информации.

У герцогов Кембриджских трое детей. Их 8-летний сын Джордж занимает третье место в очереди на британский престол после своего 39-летнего отца Уильяма и деда принца Чарльза. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Конечно, Уильям и Кейт нервничают из-за того, что ждет Джорджа в будущем. Он растет в другую эпоху, чем его родители. С тех пор времена изменились. Когда Уильям и Кейт были детьми, не было ни социальных сетей, ни интернет-троллей», — написал источник.

Он добавил, что герцог и герцогиня Кембриджские были очень внимательны, когда речь шла о том, какие королевские мероприятия посещают их дети. Они надеялись защитить их частную жизнь как можно дольше.

«Кейт и Уильям считают необходимым оградить Джорджа, Шарлотту и Луи от внимания общественности и стали осторожнее относиться к их появлениям. Кейт и Уильям более избирательно относятся к событиям, которые они посещают», — резюмировал инсайдер.

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