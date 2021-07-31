Военный эксперт Зверев: Калининград – это кость в горле НАТО

Калининград, 31 июля. Россия укрепила Калининград, и он теперь стал костью в горле у НАТО. Об этом заявил директор Центра исследований стран Балтийского региона БФУ им. Канта Юрий Зверев.

Он отметил, что усиление Вооруженных сил России — это ответные меры на действия Североатлантического альянса. Об этом пишет издание Baltnews.

«Не надо забывать, что в Калининграде находится штаб Балтийского флота. Это один из российских четырех флотов. Понятно, что он не такой по масштабу, как Северный или Тихоокеанский флот, но он свои функции выполняет», — подчеркнул Зверев.

Он добавил, что при возникновении войны Балтийский флот должен будет обеспечить морское сообщение Калининграда и остальной Россией. Он не располагает атомными субмаринами и ракетоносцами, но оснащен крылатыми ракетами «Калибр», применяющихся в Сирии.

«Калининград – это кость в горле НАТО, которая выступает зоной ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD), которая в случае начала военных действий может помешать странам альянса усилить свою группировку в Польше и Прибалтике и ограничить их свободу», — заявил эксперт.

По его мнению, в этом регионе Россия лишь отвечает НАТО. Если бы Альянс не наращивал военные силы вокруг Калининграда, то и Москва не стала бы размещать там вооружение.

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