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Астрологи навали три знака зодиака, от которых чаще всего уходят мужчины

  /   Обновлено: 31 июля 2021 07:26
Общество
Астрологи навали три знака зодиака, от которых чаще всего уходят мужчины
pixabay.com

Москва, 31 июля. Некоторые черты характера человека могут влиять на отношения как положительно, так и отрицательно. От представительниц Близнецов, Львов и Скорпионов мужчины бегут чаще всего.

Представительницы знака зодиака Близнецы обладают природным обаянием, они прекрасные собеседницы и в любую минуту готовы помочь своему возлюбленному. Однако в условиях рутины Близнецы часто проявляют агрессию и становятся токсичными. Такое поведение приводит к разладу в отношениях.

Женщины, рожденные под знаком Льва, сильные и гордые, они знают себе цену. Но свою вторую половинку они поддерживают редко. Также Львы не способны в полной мере отказаться от внимания других кавалеров.

Женщины-Скорпионы могут быстро завоевать сердце мужчины, своей многогранностью они покоряют представителей сильного пола. Однако Скорпионы очень вспыльчивые, что нередко приводит к ссорам в отношениях.

Недавно астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются женщины, не отличающиеся верностью.

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отношения астролог знак зодиака
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