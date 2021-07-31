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Россияне стали просить у банков большие потребкредиты в июле
Экономика
Россияне стали просить у банков большие потребкредиты в июле
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 31 июля. Средний размер потребительского кредита, который в июле россияне запрашивали у банков, увеличился с июня прошлого года на 18 тыс. рублей до 460 тыс. рублей.

Клиенты финансового маркетплейса «Сравни.ру» с 1 по 20 июля 2021 года направили заявок на потребкредиты на 7,8% меньше, чем месяцем ранее. Тенденция может объясняться разгаром сезона отпусков, отмечают аналитики.

«Средний размер потребительского кредита, запрашиваемый клиентами банков с 1 по 20 июля 2021 года, достиг 460 тыс. рублей. Это на 18 тыс. рублей больше, чем за тот же период в июне этого года. Тогда средний размер кредита, за которым россияне обращались в банк, составлял 442 тыс. рублей», — цитирует маркетплейс ТАСС.

Средний размер одобренного потребительского кредита был несколько выше запрашиваемой суммы. Средняя одобренная сумма потребкредита в июне составила 615 тыс. рублей, в июле — 518 тыс. рублей.

Разница в запрашиваемой и одобренной суммах аналитики «Сравни.ру» объясняют тем, что в конечный размер одобренного кредита обычно входит страховка. Кроме того, банки часто одобряют большую сумму, если клиент надежен и платежеспособен.

Ранее директор по развитию банковского направления финансового супермаркета «Сравни.ру» Алексей Грибков рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита. По его словам, необходимо следить за чистотой кредитной истории.

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