Российские волейболистки одержали победу над американками и вышли в плей-офф ОИ

Токио, 31 июля. Российские волейболистки одержали победу над сборной США в рамках четвертой игры группового этапа олимпийского турнира в Токио.

Матч закончился со счетом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19). В составе сборной России больше всех очков принесла Наталья Гончарова — 26, Арина Федоровцева — 13, Ирина Воронкова — 11. У команды США лишь по 7 очков смогли набрать Джордан Ларсон и Хэйли Вашингтон.

Российские волейболистки в группе одержали три победы и потерпели одно поражение. Такой результат гарантировал им выход в четвертьфинал Олимпиады.

Если российским волейболисткам только предстоит побороться за медали, то пловца Евгения Рылова уже ждет грандиозный праздник после конца Олимпиады. Он завоевал две золотые медали в Токио.