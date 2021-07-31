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Российские волейболистки одержали победу над американками и вышли в плей-офф ОИ

  /   Обновлено: 31 июля 2021 07:07
Спорт
Российские волейболистки одержали победу над американками и вышли в плей-офф ОИ
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 31 июля. Российские волейболистки одержали победу над сборной США в рамках четвертой игры группового этапа олимпийского турнира в Токио.

Матч закончился со счетом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19). В составе сборной России больше всех очков принесла Наталья Гончарова — 26, Арина Федоровцева — 13, Ирина Воронкова — 11. У команды США лишь по 7 очков смогли набрать Джордан Ларсон и Хэйли Вашингтон.

Российские волейболистки в группе одержали три победы и потерпели одно поражение. Такой результат гарантировал им выход в четвертьфинал Олимпиады.

Если российским волейболисткам только предстоит побороться за медали, то пловца Евгения Рылова уже ждет грандиозный праздник после конца Олимпиады. Он завоевал две золотые медали в Токио.

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