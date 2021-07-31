МВД опровергло назначение штрафов за опасную езду по камерам

Москва, 31 июля. Дорожные камеры пока не штрафуют водителей за несоблюдение безопасной дистанции при движении и за опасную езду, сообщили в пресс-центре МВД России.

В ответ на запрос ТАСС в ведомстве заявили, что действующее законодательство не предусматривает в России административную ответственность за опасное вождение.

«В настоящее время сотрудниками полиции правоприменительная практика за несоблюдение безопасной дистанции на основании материалов, получаемых с использованием технических средств автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, не осуществляется», — подчеркнули в МВД.

О том, что камеры смогут фиксировать несоблюдение безопасной дистанции и опасную езду, а также штрафовать водителей за эти нарушения, ранее сообщили СМИ. Разработчик утверждал, что получил заказ на такое программное оборудование от ряда регионов.

Приборы специального назначения помогают выявлять целый ряд нарушений правил дорожного движения. Ранее сообщалось, что только за первые полгода сотрудниками управления подразделений столичной Госавтоинспекции, благодаря применению специальных измерительных приборов, выявлено более 1000 нарушений в области безопасности дорожного движения.