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Полицейские несколько километров несли на руках пропавшего приморца
Происшествия
Полицейские несколько километров несли на руках пропавшего приморца
Невские Новости

Уссурийск, 31 июля. Сотрудники полиции нашли пропавшего приморца и несколько километров пронесли его на руках по бездорожью.

Мужчина уехал на машине на рыбалку и не вернулся домой. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску. О происшествии в полицию сообщила мать пропавшего. Ее сын уехал на рыбалку в район села Борисовка несколько дней назад.

Два сотрудника выехали на предполагаемое место пропажи. Им удалось связаться с мужчиной по телефону, он смог передать свои координаты местонахождения полицейским. В овраге они обнаружили перевернутый внедорожник и помогли приморцу.

«Госавтоинспекторы помогли обессиленному мужчине выбраться из салона автомашины, а затем, поочередно неся его на себе, преодолели несколько километров пути по лесополосе и бездорожью. Добравшись до патрульной автомашины, они передали приморца родственникам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Недавно трое подростков спасли ребенка из горящего дома в селе Верхнепашино Красноярского края. Главное управление МЧС России по Красноярскому краю собирается поощрить детей за отвагу.

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