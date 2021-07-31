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Водителей с серьезными заболеваниями будут лишать прав автоматически

  /   Обновлено: 31 июля 2021 06:52
Общество
Водителей с серьезными заболеваниями будут лишать прав автоматически
vk.com  /  Дорожный инспектор.

Москва, 31 июля. Минздрав будет автоматически передавать справки о состоянии здоровья водителей в ГИБДД согласно поправкам к закону «О безопасности дорожного движения».

Если врач на плановом медосмотре обнаружит у человека несовместимое с управлением автомобилем заболевание, действие его водительского удостоверения временно будет приостановлено. Самого водителя направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к специалисту, сообщает «Коммерсантъ».

При условии, что диагноз не подтвердится, ГИБДД «разблокирует» права по электронному заключению от клиники. В ином случае действие документа автоматически аннулируется. Нововведения должны вступить в силу в марте 2022 года.

Список болезней, при которых иметь водительские права нельзя, утвержден постановлением Правительства России №1604. В него входят нефункциональность конечностей, серьезные проблемы со зрением, алкоголизм и наркомания.

Новые технологии все чаще применяются для обеспечения безопасности на дорогах. Ранее начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков заявил, что в столице работу камер видеонаблюдения улучшат для передачи данных с них на планшеты патрульных. Это позволит инспекторам быстро фиксировать нарушения и сразу останавливать водителей в автомобильном потоке.

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ГИБДД водители водительское удостоверение
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