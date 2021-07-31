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Пожарные ликвидировали за день 51 лесное возгорание в России
Происшествия
Пожарные ликвидировали за день 51 лесное возгорание в России
accident.perm.ru  /  ГИС-центр ПГУ

Москва, 31 июля. Пожарные за день потушили 51 лесное возгорание на площади больше десяти тысяч га в России. Информацией об этом поделилась пресс-служба Авиалесоохраны.

Однако в России сейчас действуют 203 лесных возгораний на площади 730 426 га. Большинство пожаров приходятся на Якутию, где зарегистрировано 101 возгорание в лесу на площади 594 980 га, передает ТАСС. В Иркутской области — 39 пожаров на 71 555 га.

Пожары случаются не только в лесу. Недавно возгорание произошло на большом рынке в Севастополе. От огня пострадало около 200 квадратных метров.

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