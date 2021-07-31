Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов

Москва, 31 июля. Ростовскую, Тамбовскую, Воронежскую, Липецкую, Волгоградскую области, а также Краснодарский край и ряд регионов Поволжья ожидает аномальная жара в начале следующей недели.

В некоторых регионах жара будет достигать 39–41 градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

«В Приволжском федеральном округе тоже будет очень жаркая погода практически во всех регионах — это Саратовская, Ульяновская, Самарская, Пензенская, Оренбургская области, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл», — заявил Вильфанд.

С 3 августа Поволжье ожидает повышение температуры до 33–39 градусов. Жителей Саратовской области погода испытает на прочность жарой до 41 градуса, что на семь–восемь градусов выше нормы. Также высокая температура придет в Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую области, степные районы Крыма.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал теплый август в большинстве регионов России. Температура воздуха в Поволжье будет на два градуса выше нормы — 23–28. Жителей юга России ждет 33-градусная жара. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидаются обильные дожди.