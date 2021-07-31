Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 06:39
06:29
Происшествия
Пожарные ликвидировали за день 51 лесное возгорание в России
06:28
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
06:25
Экономика
Некоторым пенсионерам вместе с выплатами перечислили по 30 тыс. рублей
06:14
Армия
Индия взбесила США закупкой С-400 у России
06:13
Политика
Ищенко объяснил, почему Украина больше не интересует Запад
06:00
Общество
Эксперт рассказала, есть ли опасность для жителей и гостей Крыма из-за оползней
05:52
Происшествия
Водитель Lada проехался с сотрудником полиции на капоте в Воркуте
05:51
Общество
Дачникам рассказали, какие растения можно сажать на одной грядке
05:35
Общество
Читальный зал под открытым небом появился в одном из скверов Калининграда
05:34
Общество
Иммунолог Жемчугов назвал сроки достижения коллективного иммунитета в России
Все новости

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов

  /   Обновлено: 31 июля 2021 06:28
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 31 июля. Ростовскую, Тамбовскую, Воронежскую, Липецкую, Волгоградскую области, а также Краснодарский край и ряд регионов Поволжья ожидает аномальная жара в начале следующей недели.

В некоторых регионах жара будет достигать 39–41 градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

«В Приволжском федеральном округе тоже будет очень жаркая погода практически во всех регионах — это Саратовская, Ульяновская, Самарская, Пензенская, Оренбургская области, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл», — заявил Вильфанд.

С 3 августа Поволжье ожидает повышение температуры до 33–39 градусов. Жителей Саратовской области погода испытает на прочность жарой до 41 градуса, что на семь–восемь градусов выше нормы. Также высокая температура придет в Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую области, степные районы Крыма.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал теплый август в большинстве регионов России. Температура воздуха в Поволжье будет на два градуса выше нормы — 23–28. Жителей юга России ждет 33-градусная жара. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидаются обильные дожди.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
погода вильфанд жара
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru