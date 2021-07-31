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Некоторым пенсионерам вместе с выплатами перечислили по 30 тыс. рублей
Экономика
Некоторым пенсионерам вместе с выплатами перечислили по 30 тыс. рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 июля. Некоторым пенсионерам в России начали поступать дополнительные денежные суммы поверх их ежемесячной пенсии по старости. Однако выплата оказалась с подвохом.

Как сообщает PRIMPRESS, о поступивших дополнительных деньгах рассказали сами пенсионеры, проживающие в Москве. В июле некоторым из них пришли дополнительные суммы на ту же банковскую карту, на которую обычно поступает пенсия. У перевода не было какой-либо «маркировки», что насторожило пенсионеров. В некоторых случаях дополнительные «выплаты» достигали 30 тыс. рублей.

«В июле мне на карту Сбербанка пришла пенсия, а следом зачислили 29 500 рублей. Я сначала не поверил своим глазам, полез разбираться, никакой пометки в смс не было, как это обычно бывает», — сообщил порталу пенсионер Константин Григорьевич.

Финансовый эксперт Сергей Власов напомнил, что банки помечают социальные выплаты, да и все переводы на карты граждан. Если маркировки нет, это повод насторожиться. Финансист предупредил, что недавно появилась новая схема мошенничества от микрофинансовых организаций (МФО). Они перечисляют деньги на карты пенсионеров, фактически выдавая им заем, о котором они даже не знали. Если деньги потрачены, их придется вернуть с баснословными процентами.

Власов предупреждает, что подобные выплаты нельзя снимать и тратить. Лучше обратиться в полицию или прокуратуру, чтобы зафиксировать незаконное предоставление займа.

Ранее ФАН сообщал, что новый способ мошенничества, в котором фигурируют банковские карты, неожиданно стал популярен в Петербурге.

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