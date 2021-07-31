Индия взбесила США закупкой С-400 у России

Москва, 31 июля. Индия заключила контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф», чем взбесила США. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований (ЦВПИ) МГИМО Алексей Подберезкин.

Такой шаг ставит под угрозу влияние Белого дома в Южной Азии. Обладание вооружением подобного класса сделает любое государство суверенным. Об этом сообщает издание Baltnews.

«Дело в том, что С-400 в настоящее время — это синоним суверенитета. То государство, которое обладает этими системами оружия, обладает полным суверенитетом. Это доказали события, когда использовались авиационные ударные средства против Ирака, Ливии, Сирии, поэтому здесь как раз все очень понятно», — отметил Подберезкин.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пока Вашингтон не планирует вводить санкции против Индии, как это было с Турцией. Однако Соединенные Штаты будут наблюдать за развитием событий и могут изменить свое решение. Историк считает, что Вашингтон не сможет помешать Нью-Дели.

«Допустим, что в Индии будет развернуто несколько полков С-400. Это значит, что индийцы будут защищены и с китайского, и с пакистанского направления — и это ослабит зависимость Дели от США», — подчеркнул политолог.

Ранее старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз заявил, что Турция продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией после поставок С-400.