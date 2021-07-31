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Ищенко объяснил, почему Украина больше не интересует Запад
Политика
Ищенко объяснил, почему Украина больше не интересует Запад
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 31 июля. В системе ценностей США Украина потеряла свои позиции и больше не интересна. Об этом заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

В интервью для YouTube-канала издания «Украина.ру» политолог объяснил, почему так называемая «Крымская платформа» стала дипломатическим провалом Украины. Правительство ожидало, что ее посетят первые лица западных стран, но этого не произойдет, поскольку вопрос Крыма уже не актуален.

«Проходят годы, от Украины никакого толка, одни расходы. То, на что рассчитывали, не получилось. Эти придурки вместо того, чтобы понять, что не складывается у них, и надо искать новые варианты, новые формы сотрудничества. Нужно новые проекты приносить тому же Западу. Они все пытаются играть на старой русофобии. Это никому уже не интересно», — отметил Ищенко.

Он добавил, что это было актуально в 2014 году, когда президентом США был Барак Обама. Однако тогда на геополитической арене не было Китая, не стояла повестка «Северного потока — 2» и турецкого газопровода. Запад рассчитывал, что Киев станет тараном для Москвы. Однако у Украины ничего не получилось. Она только ходит и просит деньги.

«Если у вас родственник просит деньги для того, чтобы вложить в бизнес, заработать и отдать, то вы, наверное, дадите. Но если ваш родственник просит деньги на водку или наркотики, то рано или поздно вы перестанете давать. Вот Украине и перестали давать», — заключил политолог.

Ранее председатель правления федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Украине не удалось обыграть Россию и Евросоюз.

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