Водитель Lada проехался с сотрудником полиции на капоте в Воркуте

Воркута, 31 июля. Происшествие с участием правоохранителей произошло в Воркуте.

Сообщается, что водитель Lada не стал выполнять требования полиции остановиться, в результате чего прокатился с правоохранителем, который расположился на капоте.

Инцидент случился на парковке магазина. Примерно пять правоохранителей мешали выезду водителя, который управлял российской машиной. Однако автолюбитель умудрился выбраться из окружения и проехал несколько метров с полицейским на капоте. После чего автомобиль остановился. В итоге правонарушитель задержан.

Похожая ситуация недавно произошла в Кемеровской области. Пьяный житель Кузбасса приехал на день рождения с трупом на капоте.