Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 06:39
06:29
Происшествия
Пожарные ликвидировали за день 51 лесное возгорание в России
06:28
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
06:25
Экономика
Некоторым пенсионерам вместе с выплатами перечислили по 30 тыс. рублей
06:14
Армия
Индия взбесила США закупкой С-400 у России
06:13
Политика
Ищенко объяснил, почему Украина больше не интересует Запад
06:00
Общество
Эксперт рассказала, есть ли опасность для жителей и гостей Крыма из-за оползней
05:52
Происшествия
Водитель Lada проехался с сотрудником полиции на капоте в Воркуте
05:51
Общество
Дачникам рассказали, какие растения можно сажать на одной грядке
05:35
Общество
Читальный зал под открытым небом появился в одном из скверов Калининграда
05:34
Общество
Иммунолог Жемчугов назвал сроки достижения коллективного иммунитета в России
Все новости

Водитель Lada проехался с сотрудником полиции на капоте в Воркуте
Происшествия
Водитель Lada проехался с сотрудником полиции на капоте в Воркуте
пресс-служба администрации Краснодара

Воркута, 31 июля. Происшествие с участием правоохранителей произошло в Воркуте.

Сообщается, что водитель Lada не стал выполнять требования полиции остановиться, в результате чего прокатился с правоохранителем, который расположился на капоте.

Инцидент случился на парковке магазина. Примерно пять правоохранителей мешали выезду водителя, который управлял российской машиной. Однако автолюбитель умудрился выбраться из окружения и проехал несколько метров с полицейским на капоте. После чего автомобиль остановился. В итоге правонарушитель задержан.

Похожая ситуация недавно произошла в Кемеровской области. Пьяный житель Кузбасса приехал на день рождения с трупом на капоте.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель Lada проехался с сотрудником полиции на капоте в Воркуте
полиция машина капот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru