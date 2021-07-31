Дачникам рассказали, какие растения можно сажать на одной грядке

Москва, 31 июля. Путем высаживания нескольких растений на одной грядке можно увеличить площадь посадки самых ценных культур.

Растения разных видов, растущие рядом на огороде, помогают друг другу или просто отпугивают вредителей, когда выделяют химические вещества в почву и воздух, кроме того, так можно увеличить урожайность с одного метра почти в два раза, передает «АиФ».

Морковь совместима с капустой, луком, фасолью; лук — с огурцами, кабачками, тыквой, но не со свеклой; картошка — с бобовыми и капустой; свекла — с морковью и репой, помидоры — с капустой, клубникой, бобовыми. Также нужно помнить, что некоторые растения «отравляют» после себя грядку, и сразу сажать туда растение после сбора нельзя: сильнее после себя отравляют почву клубника, редис и большинство многолетних цветов.

Недавно дачникам напомнили, как ускорить созревание помидоров. Для этого хорошо помогают натуральные подкормки, такие как зола или торф.