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Иммунолог Жемчугов назвал сроки достижения коллективного иммунитета в России
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Иммунолог Жемчугов назвал сроки достижения коллективного иммунитета в России

  /   Обновлено: 31 июля 2021 05:49
Общество
Иммунолог Жемчугов назвал сроки достижения коллективного иммунитета в России
Невские Новости  /  Антоний Киш

Москва, 31 июля. Коллективный иммунитет к COVID-19 может быть достигнут в России уже к Новому году, считает врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Если не будет новых мутаций, блокирующих действие вакцин, то этот рубеж будет перейден в озвученный срок, заявил специалист в беседе с ТАСС. С ним солидарен его коллега, врач-иммунолог Евгений Тимаков, который добавил, что сроки затягиваются из-за отказа некоторых граждан вакцинироваться.

«Почти 50% жителей не хотят вакцинироваться и не планируют это делать», — сказал Тимаков.

При этом эксперты допускают, что коллективный иммунитет удастся достичь раньше из-за категории людей, которых не учитывает статистика — тех, кто переболел незаметно от себя и обзавелся скрытой защитой от коронавирусной инфекции.

Недавно ученые Сколтеха раскрыли, сколько длился самый продолжительный случай заболевания COVID-19. Один из пациентов боролся с болезнью больше 300 дней.

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иммунитет коронавирус COVID-19
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