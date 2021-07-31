Иммунолог Жемчугов назвал сроки достижения коллективного иммунитета в России

Москва, 31 июля. Коллективный иммунитет к COVID-19 может быть достигнут в России уже к Новому году, считает врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Если не будет новых мутаций, блокирующих действие вакцин, то этот рубеж будет перейден в озвученный срок, заявил специалист в беседе с ТАСС. С ним солидарен его коллега, врач-иммунолог Евгений Тимаков, который добавил, что сроки затягиваются из-за отказа некоторых граждан вакцинироваться.

«Почти 50% жителей не хотят вакцинироваться и не планируют это делать», — сказал Тимаков.

При этом эксперты допускают, что коллективный иммунитет удастся достичь раньше из-за категории людей, которых не учитывает статистика — тех, кто переболел незаметно от себя и обзавелся скрытой защитой от коронавирусной инфекции.

Недавно ученые Сколтеха раскрыли, сколько длился самый продолжительный случай заболевания COVID-19. Один из пациентов боролся с болезнью больше 300 дней.