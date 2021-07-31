Британские ученые спрогнозировали появление смертоносного штамма коронавируса

Лондон, 31 июля. Прогнозы британских ученых свидетельствуют о том, что от нового штамма коронавируса может погибнуть каждый третий заразившийся. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно данным Научной консультативной группы по ЧС Великобритании, массовая вакцинация может ускорить процесс мутации вируса и сделать его более устойчивым к препаратам. Ученые полагают, что мутация может возникнуть на основе штамма «Бета», который обходит поствакцинальный иммунитет, и наиболее заразных — «Альфа» и «Дельта».

Специалисты опасаются, что рекомбинация этих трех штаммов неизбежно приведет к рождению варианта с повышенной смертностью и заболеваемостью. Медики уверены, что имеющиеся вакцины будут работать до момента, пока не произойдет сверхмощной мутации.

Биологи рекомендуют вводить пациентам дополнительные бустерные дозы препаратов. Также они рекомендовали ограничить контакты со знакомыми из других стран во избежание заражения новыми вариантами коронавируса.

Ранее ВОЗ назвала «доминирующий» штамм COVID-19 на ближайшие месяцы. Речь идет о варианте «Дельта».