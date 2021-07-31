Безос перестал быть богатейшим человеком мира

Вашингтон, 31 июля. Основатель Amazon Джефф Безос лишился первого места в рейтинге богатейших людей мира из-за падения акций компании на 7,56%.

На первое место в списке богатейших людей мире встал владелец компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в 192,9 млрд долларов. Состояние Безоса же оценивается в 192,4 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes Real-Time.

На третьем месте расположился глава SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск. Всего лишь за сутки его состояние увеличилось на 2,2 млрд долларов, составив 179,4 млрд долларов.

Ранее Джефф Безос отправился в космос. Аппарат компании Blue Origin New Shepard совершил полет на 100 километров в высоту.