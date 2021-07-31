Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 06:38
06:29
Происшествия
Пожарные ликвидировали за день 51 лесное возгорание в России
06:28
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
06:25
Экономика
Некоторым пенсионерам вместе с выплатами перечислили по 30 тыс. рублей
06:14
Армия
Индия взбесила США закупкой С-400 у России
06:13
Политика
Ищенко объяснил, почему Украина больше не интересует Запад
06:00
Общество
Эксперт рассказала, есть ли опасность для жителей и гостей Крыма из-за оползней
05:52
Происшествия
Водитель Lada проехался с сотрудником полиции на капоте в Воркуте
05:51
Общество
Дачникам рассказали, какие растения можно сажать на одной грядке
05:35
Общество
Читальный зал под открытым небом появился в одном из скверов Калининграда
05:34
Общество
Иммунолог Жемчугов назвал сроки достижения коллективного иммунитета в России
Все новости

Безос перестал быть богатейшим человеком мира
Общество
Безос перестал быть богатейшим человеком мира
Global Look Press  /  Chuck Bigger/Keystone Press Agency

Вашингтон, 31 июля. Основатель Amazon Джефф Безос лишился первого места в рейтинге богатейших людей мира из-за падения акций компании на 7,56%.

На первое место в списке богатейших людей мире встал владелец компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в 192,9 млрд долларов. Состояние Безоса же оценивается в 192,4 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes Real-Time.

На третьем месте расположился глава SpaceX, генеральный директор Tesla Илон Маск. Всего лишь за сутки его состояние увеличилось на 2,2 млрд долларов, составив 179,4 млрд долларов.

Ранее Джефф Безос отправился в космос. Аппарат компании Blue Origin New Shepard совершил полет на 100 километров в высоту.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Безос перестал быть богатейшим человеком мира
рейтинг безос состояние
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru