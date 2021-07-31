Ученые заявили о безопасности комбинирования «Спутника V» с другими препаратами

Буэнос-Айрес, 31 июля. Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» можно безопасно комбинировать с другими препаратами, показали результаты исследования минздрава провинции Буэнос-Айрес.

В ходе исследования 41,6% не показали реакции, у 8,4% повысилась температура и появились боли в спине, а у половины возникла боль в месте введения препарата. Об этом сообщило правительство региона.

«Минздрав провинции Буэнос-Айрес сообщает, что, согласно предварительным результатам исследования, которое еще продолжается, комбинация вакцины «Спутник V» с Sinopharm и AstraZeneca не показала тяжелых побочных эффектов», — сказано в заявлении.

В проекте участвуют совершеннолетние граждане, которые не болели коронавирусом. Первый компонент должен был быть введен за 7–45 дней до регистрации участия в исследовании.

Ранее в РФПИ рассказали о результатах испытаний комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт». Серьезных побочных эффектов специалисты не зафиксировали. Также не наблюдается случаев заражения после прививки комбинацией препаратов.