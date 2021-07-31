Названы три знака зодиака, кого ждут финансовые проблемы в августе

Москва, 31 июля. Трем знакам зодиака следует быть осторожными в августе: их могут ждать проблемы с финансами, предупреждает ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

В беседе с порталом «Слово и дело» Ахметжанова сообщила, что в августе в непростое финансовое положение могут попасть люди, рожденные под знаками Овна, Льва и Стрельца.

Для Овнов предстоящий месяц будет нелегким. Независимо от того, где и на кого они работают, бремя и ответственность на время станут главными темами. Ясновидящая предположила, что в этот месяц перед Овнами поставят задачу увеличить производительность. Однако отдавать себя без остатка делу не стоит: ограничьте границы и четко обозначьте ожидаемое вознаграждение.

Для Львов август будет насыщенным событиями и возможностями. Только вот большинство из них потребуют вложений и вряд ли сразу принесут прибыль. В этом месяце им особенно важно тщательно выбирать проекты, иначе есть риск понести серьезные убытки.

Стрельцов могут подвести те, кому они доверяют. Но Ахметжанова советует не зацикливаться на неудачах, а обратить внимание на возможности, открывающиеся на работе. Возможно, вскоре Стрельцов ждет серьезный финансовый выигрыш.

ФБА «Экономика сегодня» /

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