Клип Рика Эстли с хитом 1980-х набрал 1 млрд просмотров на YouTube

Москва, 31 июля. Хит Рика Эстли 1980-х годов «Never Gonna Give You Up» набрал 1 миллиард просмотров на YouTube, что сам певец счел «удивительным, безумным и чудесным» достижением.

В честь круглой отметки певец выпустил лимитированную версию песни на синем семидюймовом виниле. Помимо уже полюбившегося оригинала поклонники также найдут фортепианную версию сингла. Эстли пообещал поставить автограф на каждой из 2500 копий.

Песня снискала любовь слушателей еще в год выхода: сингл мгновенно возглавил чарты 25 стран. Другие песни исполнителя не нашли такого отклика, хотя тоже стали культовыми, например, «Together Forever».

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