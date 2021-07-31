Медики в Нальчике достали из легкого мужчины иглу, с которой он прожил 10 лет

Нальчик, 31 июля. Хирурги достали из легкого мужчины иглу, с которой он жил в течение десяти лет и только недавно ощутил дискомфорт.

Сообщается, что игла оказалась в мужчине больше десяти лет назад, но посторонний предмет никак не обращал на себя внимание. Только в течение последних месяцев у мужчины появились кашель и боль в груди. Рентген показал, что в правом легком находится иголка. Медики провели операцию по ее извлечению, передает «Вечерняя Москва».

Врачи подчеркнули, что посторонние предметы обнаруживаются у 2-3% пациентов отделения грудной хирургии. Они могут быть причиной кашля с гнойной мокротой, жара, а удаляются хирургическим путем.

Инородные предметы в телах находят и в США. Врачи недавно нашли постороннее тело в ноге первой леди США Джилл Байден.