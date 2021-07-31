Вильфанд рассказал о погоде в августе на территории России

Москва, 31 июля. Во всех регионах России температура воздуха в августе будет около или выше нормы. Юг и восток страны также ожидает дефицит осадков.

Согласно прогнозу, последний месяц лета будет теплым. Отрицательных погодных аномалий не ожидается. В европейской части России будет теплее климатической нормы. В Северо-Западном федеральном округе прогнозируется температура около нормы, без жары. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, информирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что август будет теплее обычного. По прогнозам синоптиков, жителей российского юга ждет 33-градусная жара. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях прогнозируются обильные дожди. А вот в Туле, Курске, Краснодарском крае и Поволжье осадков будет очень мало.