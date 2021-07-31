Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 05:04
05:01
Происшествия
ВАЗ и каршеринг столкнулись в Кировском районе Петербурга
04:59
Общество
Названы три знака зодиака, кого ждут финансовые проблемы в августе
04:58
Шоу-бизнес
Клип Рика Эстли с хитом 1980-х набрал 1 млрд просмотров на YouTube
04:44
Происшествия
Медики в Нальчике достали из легкого мужчины иглу, с которой он прожил 10 лет
04:42
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в августе на территории России
04:37
Политика
NI озвучил все стратегии НАТО на случай войны с Россией
04:35
Общество
Дерматолог предупредил об опасности солнечных татуировок
04:13
Шоу-бизнес
Рэпер Канье Уэст назвал точную дату выхода нового альбома DONDA
04:11
Общество
Продюсер Нателла Крапивина сообщила о разрыве отношений с мужем
04:00
Общество
Эксперт Валинуров рассказал, кто такие футурологи и нужны ли они России
Все новости

Вильфанд рассказал о погоде в августе на территории России
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в августе на территории России
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 31 июля. Во всех регионах России температура воздуха в августе будет около или выше нормы. Юг и восток страны также ожидает дефицит осадков.

Согласно прогнозу, последний месяц лета будет теплым. Отрицательных погодных аномалий не ожидается. В европейской части России будет теплее климатической нормы. В Северо-Западном федеральном округе прогнозируется температура около нормы, без жары. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, информирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что август будет теплее обычного. По прогнозам синоптиков, жителей российского юга ждет 33-градусная жара. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях прогнозируются обильные дожди. А вот в Туле, Курске, Краснодарском крае и Поволжье осадков будет очень мало.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вильфанд рассказал о погоде в августе на территории России
погода вильфанд август
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru