NI озвучил все стратегии НАТО на случай войны с Россией

СССР исчез, а НАТО так и не смогла проверить, получилось бы у нее победить Союз в прямом столкновении. Возможно, битва закончилась бы апокалипсисом, пишет National Interest.

Автор NI доктор Роберт Фарли в своей колонке, перевод которой представляет ФАН, напомнил американским читателям, что еще до 1945 года американским и британским плановикам стало очевидно, что Советский Союз будет обладать огромным преимуществом в наземной силе на Центральном фронте. В первые послевоенные годы западные стратеги надеялись, что ядерное оружие сдержит Советский Союз. Однако по мере ускорения собственных ракетных и ядерных программ СССР стало очевидно, что НАТО, возникшей в 1949 году, необходимо будет прийти к определенному пониманию того, как бороться с силами Варшавского договора. Были разработаны несколько концепций ведения войны против Советов.

Ядерный вариант

В 1950-е и 1960-е годы НАТО и страны Варшавского договора договорились о двух вещах, касающихся ведения боевых действий на Центральном фронте. Во-первых, силы Варшавского договора быстро превзойдут силы НАТО, достигнув темпов наступления в Западной Европе, превышающих даже показатели Второй мировой войны. Во-вторых, и НАТО, и страны Варшавского договора будут широко использовать тактическое ядерное оружие как для разгрома группировок противника, так и для того, чтобы подготовить почву для наступающих сил.

Оба эти предположения начали разрушаться в начале 1970-х годов. Обе стороны стали скептически относиться к тому, что конфликт обязательно приведет к применению тактического ядерного оружия.

Взлет и падение активной защиты

Впервые мир стал свидетелем широкого применения высокоточных боеприпасов в бою между обычными армиями во время Войны Судного дня (Арабо-израильская война 1973 года — Прим. ФАН). Результаты были ужасающими. Израильтяне, египтяне и сирийцы теряли технику гораздо быстрее, чем ожидалось. Использование Египтом противотанковых ракет и ракет класса «земля-воздух» вызвало особую тревогу израильской армии.

Хотя в конечном итоге израильтяне окружили египтян, конфликт, казалось, продемонстрировал, что баланс военных технологий сместился в пользу тактической защиты. В течение следующих нескольких лет армия США сильно пересмотрела свою доктрину, превратив ее в так называемую «активную оборону». Активная оборона предполагала направить советские бронетранспортеры на полустационарные блокирующие позиции, где все более смертоносные высокоточные боеприпасы разорвали бы их на части.

Однако многие в армии ненавидели кажущуюся пассивность активной защиты. Она обещала использовать новейшие военные технологии, но полностью оставила инициативу в руках Советов. Следующее изменение армейской доктрины, AirLand Battle, стремилось восстановить маневренность поля боя.

wikipedia.org / Общественное достояние

Расцвет воздушно-наземной битвы

Впервые опубликованная в 1982 году и получившая дальнейшее развитие в 1986 году стратегия AirLand Battle («Воздушно-наземная битва») восходит к концепции Deep Battle — «глубокой битвы», разработанной в сотрудничестве между Веймарской Германией и Советским Союзом в 1920-х и 1930-х годах. Deep Battle предполагала одновременную серию атак в глубине вражеской позиции с использованием дальнобойной артиллерии, авиаударов и десантников. Эти атаки должны были мешать противнику, позволяя успешно использовать прорыв.

В AirLand Battle ожидалось, что силы НАТО нанесут контратаку советским бронетранспортерам почти сразу после того, как они добьются первоначального прорыва. Контратаки вывели бы Советы из равновесия и ограничили бы степень их проникновения в жизненно важные системы обороны НАТО. Предполагалось, что AirLand Battle воспользуется преимуществами децентрализованной структуры управления НАТО и гибкими механизмами командования и управления, предоставив местным командирам большую свободу действий.

Хотя большая часть AirLand Battle восходит к классическим традициям мобильной бронетанковой войны, она также включает элементы, которые предвосхищают следующую военно-техническую революцию, или революцию в военном деле. Пока силы НАТО проводили контрнаступательные операции, AirLand Battle предполагал атаки в глубине за рубежами Варшавского договора, нацеленные на логистические и коммуникационные узлы. Эти атаки с применением высокоточных боеприпасов на дистанциях противодействия подорвали бы настроение советского наступления.

Воздушно-наземная битва предполагала тесное взаимодействие ВВС и армии. Стратегические бомбардировщики ВВС должны были оставаться наготове, если конфликт перейдет в ядерный, а также должны были помогать в войне на море.

В конце концов, это привело бы к сорванному, разрозненному советскому наступлению, которое могло бы захватить территорию, но не подорвать способность НАТО вести боевые действия. Дальнейшие контрнаступления НАТО затем разделят все оставшиеся советские передовые позиции и, возможно, нанесут удар непосредственно по странам Варшавского договора, где, как предполагалось, советские правительства-сателлиты рухнут.

Федеральное агентство новостей /

Военно-морской

Что касается морского флота, то в конце 1970-х — начале 1980-х годов ВМС США пришли к выводу, что советский военно-морской флот намеревался сосредоточиться в первую очередь на защите своих стратегических ударных возможностей, а не на нападении на трансатлантические линии коммуникации. Следовательно, ВМФ разработал свой собственный набор наступательных схем, предназначенных для достижения двух целей в общей войне. Во-первых, надводные и подводные силы США должны были активно угрожать советским бастионам, вынуждая Советы выделять ресурсы на их защиту.

Во-вторых, авианосные и десантные силы США должны были проводить операции на советских флангах, чтобы прервать центральный фронт и отвлечь его. Попытки захватить территорию в Арктике, Тихом океане или Черном море будут равносильны отвлекающим рейдам, но, тем не менее, будут представлять собой способ использования военно-морского превосходства НАТО и создания новых проблем для русских.

Ракеты

И последнее, но не менее важное: у НАТО были варианты ракет на случай, если конфликт перейдет в ядерный. Комбинация баллистической ракеты Pershing II и крылатой ракеты наземного базирования «Томагавк» означала, что Соединенные Штаты могли наносить тактические ядерные удары по всей глубине позиций стран Варшавского договора (и даже в глубине Советского Союза) до того, как Советы получат хоть какое-то представление о том, что происходит. В то время как и американцы, и Советы к 1980-м годам пришли к выводу, что общая война может оставаться обычным явлением, перспектива эскалации, которая обезглавит Советское правительство и в кратчайшие сроки ослабит Красную Армию, глубоко обеспокоила русских.

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Вывод

Учитывая, чем закончилась «холодная война», и учитывая, как силы НАТО проявили себя во время «Бури в пустыне» в 1991 году, возникло некое предварительное предположение о том, что НАТО могла бы остановить наступление стран Варшавского договора в 1980-х годах. Однако интересно, что солдаты и аналитики в то время мало этому верили. Вряд ли очевидно, что силы НАТО могли победить; страны Варшавского договора имели огромные материальные преимущества и хорошо продуманный аппарат планирования, который объединил всех партнеров по альянсу (то есть советских сателлитов) в единое целое, пишет Роберт Фарли.

Подводя итог, автор не скрывает своей радости от того, что «Советский Союз решил исчезнуть», поскольку миру так и не пришлось узнать, чем закончится битва между СССР и НАТО. Ведь финалом мог стать апокалипсис.