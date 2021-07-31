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Дерматолог предупредил об опасности солнечных татуировок
Общество
Дерматолог предупредил об опасности солнечных татуировок
pixabay.com

Москва, 31 июля. «Солнечные татуировки», которые в последнее время набирают популярность, могут быть смертельно опасными.

«Солнечные татуировки» — это картинки, которые получаются из сочетания загоревших участков кожи и свободных от загара. Они выполняются с помощью трафарета или солнцезащитного крема. Однако эти татуировки могут опасными, так как люди загорают в самое опасное время дня. Об этом рассказал дерматолог, косметолог Станислав Арканников радио Sputnik.

«Безопасное время для загара — до десяти часов утра и с семнадцати часов до позднего вечера. Естественно, чтобы «солнечную татуировку» сделать в эти часы, придется потратить на эксперимент не один день, иначе разницу в цвете кожи не получишь», — сказал он.

Так как люди для татуировок загорают в самый пик солнечной активности, это повышает риск солнечного ожога. Он в свою очередь приводит к повреждению клеток кожи или даже меланоме, онкологическому заболеванию.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова и назвала болезни, при которых нельзя загорать. Людям, которые страдают от кожных болезней, не рекомендуется подвергать себя инсоляции. Например, солнечные лучи усугубляют развитие злокачественных опухолей.

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