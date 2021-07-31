Рэпер Канье Уэст назвал точную дату выхода нового альбома DONDA

Лос-Анджелес, 31 июля. Американский рэпер Канье Уэст назвал дату выхода нового альбома под названием «DONDA». Это будет десятый студийный альбом музыканта.

Уэст опубликовал пост на своей странице в соцсети Instagram c фотографией, на которой изображен прогружающийся файл и указана дата 5 августа 2021 года. Так рэпер намекает на выход своего нового альбома.

Релиз ранее был перенесен после презентации 23 июля из-за того, что музыкант посчитал, что некоторые песни были не доделаны. Фанаты рэпера просят его не отменять выпуск альбома, как это было уже несколько раз.

Альбом рэпера назван в честь его матери Донды Уэст, которая скончалась в 2007 году. Рэпер планирует провести презентацию нового альбома на стадионе Mercedes Benz в родном городе артиста Атланте.