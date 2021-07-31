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Продюсер Нателла Крапивина сообщила о разрыве отношений с мужем
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Продюсер Нателла Крапивина сообщила о разрыве отношений с мужем
instagram.com  /  @natellakrapivina

Москва, 31 июля. Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина рассказала, что развелась с мужем.

Крапивина редко рассказывает о своей личной жизни. Однако сейчас она сообщила, что переживает разрыв отношений с любимым человеком. Об этом продюсер рассказала в YouTube-шоу «Георгий за кадром».

«Когда я последний раз любила? Можно сказать, я еще пребываю в этом состоянии. Я еще не исчерпала чувства до конца. Я рассталась с человеком, но чувства еще остались», — сказала она.

Крапивина опасается, что больше не сможет никого полюбить, так как ее прошлые отношения были очень яркими. Она призналась, что на самом деле является очень мягким человеком, когда любит.

Ранее Крапивина эмоционально отреагировала на премьеру нового клипа Лободы. Продюсер неожиданно поддержала релиз клипа певицы Светланы Лободы и трогательно намекнула на примирение со звездой после разрыва сотрудничества.

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