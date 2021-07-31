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Исследование показало, сколько россиян покупают товары в интернете

  /   Обновлено: 31 июля 2021 03:58
Общество
Исследование показало, сколько россиян покупают товары в интернете
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 31 июля. Около 40% жителей России совершают покупки онлайн до четырех раз в месяц, об этом сообщается в исследовании платежного сервиса «Скрепка».

Опрос показал, что 22% россиян совершают покупки онлайн один раз в три месяца, еще 26% — один раз в полгода. Отмечается, что 12% опрошенных не покупают товары в онлайн-магазинах. Самые активными пользователями интернет-магазинов являются россияне в возрасте от 30 до 40 лет, 49% которых покупают товары в Сети раз в месяц или чаще, пишет ТАСС.

Добавление в рацион таких продуктов, как апельсины, перец, сельдерей, грейпфруты, яблоки и груши, а также других фруктов и овощей желтого, оранжевого цвета может снизить риски деменции на 38%. Об этом сообщили американские ученые после анализа данных о питании людей старше 50 лет.

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