Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 05:03
05:01
Происшествия
ВАЗ и каршеринг столкнулись в Кировском районе Петербурга
04:59
Общество
Названы три знака зодиака, кого ждут финансовые проблемы в августе
04:58
Шоу-бизнес
Клип Рика Эстли с хитом 1980-х набрал 1 млрд просмотров на YouTube
04:44
Происшествия
Медики в Нальчике достали из легкого мужчины иглу, с которой он прожил 10 лет
04:42
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в августе на территории России
04:37
Политика
NI озвучил все стратегии НАТО на случай войны с Россией
04:35
Общество
Дерматолог предупредил об опасности солнечных татуировок
04:13
Шоу-бизнес
Рэпер Канье Уэст назвал точную дату выхода нового альбома DONDA
04:11
Общество
Продюсер Нателла Крапивина сообщила о разрыве отношений с мужем
04:00
Общество
Эксперт Валинуров рассказал, кто такие футурологи и нужны ли они России
Все новости

19FortyFive оценил модернизацию подводного флота России

  /   Обновлено: 31 июля 2021 04:09
Армия
19FortyFive оценил модернизацию подводного флота России
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 31 июля. Автор 19FortyFive Питер Сучиу оценил подводный флот России и отметил его малую заметность для условного противника.

По мнению обозревателя, подводные силы ВМФ России достигли очередного рубежа, когда Севмаш объявил о спуске на воду передовой атомной подводной лодки проекта 885М (Ясень-М). Сучиу напомнил, что в 2011 году Минобороны России проводило совещание, на котором было принято решение о строительстве 100 судов, напомнил 19FortyFive.

Однако позже планы изменились, и акцент сместился на несколько новых классов легкой техники, атомных подводных лодок и подводных лодок с традиционными двигателями. К настоящему моменту на разных стадиях строительства находятся семь субмарин проекта 885М. По данным СМИ, в этом году на воду будут спущены три из них.

Модернизированные подводные лодки считаются вполне боеспособными, отмечает Сучиу. Автор NI напомнил, что субмарины типа «Ясень» имеют подводное водоизмещение 13 800 тонн. Они могут развивать максимальную скорость до тридцати пяти узлов. У субмарин снижается уровень шума, а основу вооружения составят крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

Сучиу считает, что если Россия сможет поддерживать темпы строительства, очень скоро у нее могут появиться очень мощные и смертоносные подводные лодки.

Ранее герой России, академик Игорь Спасский назвал несущие баллистические ракеты стратегические подводные лодки незаменимым «щитом» РФ. По его словам, важность подобного вида оружия понимают и в других странах.

Вернуться назад

Все новости / Армия / 19FortyFive оценил модернизацию подводного флота России
россия вмф флот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru