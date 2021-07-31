19FortyFive оценил модернизацию подводного флота России

Москва, 31 июля. Автор 19FortyFive Питер Сучиу оценил подводный флот России и отметил его малую заметность для условного противника.

По мнению обозревателя, подводные силы ВМФ России достигли очередного рубежа, когда Севмаш объявил о спуске на воду передовой атомной подводной лодки проекта 885М (Ясень-М). Сучиу напомнил, что в 2011 году Минобороны России проводило совещание, на котором было принято решение о строительстве 100 судов, напомнил 19FortyFive.

Однако позже планы изменились, и акцент сместился на несколько новых классов легкой техники, атомных подводных лодок и подводных лодок с традиционными двигателями. К настоящему моменту на разных стадиях строительства находятся семь субмарин проекта 885М. По данным СМИ, в этом году на воду будут спущены три из них.

Модернизированные подводные лодки считаются вполне боеспособными, отмечает Сучиу. Автор NI напомнил, что субмарины типа «Ясень» имеют подводное водоизмещение 13 800 тонн. Они могут развивать максимальную скорость до тридцати пяти узлов. У субмарин снижается уровень шума, а основу вооружения составят крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

Сучиу считает, что если Россия сможет поддерживать темпы строительства, очень скоро у нее могут появиться очень мощные и смертоносные подводные лодки.

Ранее герой России, академик Игорь Спасский назвал несущие баллистические ракеты стратегические подводные лодки незаменимым «щитом» РФ. По его словам, важность подобного вида оружия понимают и в других странах.