Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 05:03
05:01
Происшествия
ВАЗ и каршеринг столкнулись в Кировском районе Петербурга
04:59
Общество
Названы три знака зодиака, кого ждут финансовые проблемы в августе
04:58
Шоу-бизнес
Клип Рика Эстли с хитом 1980-х набрал 1 млрд просмотров на YouTube
04:44
Происшествия
Медики в Нальчике достали из легкого мужчины иглу, с которой он прожил 10 лет
04:42
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в августе на территории России
04:37
Политика
NI озвучил все стратегии НАТО на случай войны с Россией
04:35
Общество
Дерматолог предупредил об опасности солнечных татуировок
04:13
Шоу-бизнес
Рэпер Канье Уэст назвал точную дату выхода нового альбома DONDA
04:11
Общество
Продюсер Нателла Крапивина сообщила о разрыве отношений с мужем
04:00
Общество
Эксперт Валинуров рассказал, кто такие футурологи и нужны ли они России
Все новости

Агроном Воробьев рассказал, как спасти растения от жары
Общество
Агроном Воробьев рассказал, как спасти растения от жары
pixabay.com

Москва, 31 июля. Июль в этом году побил несколько температурных рекордов, что поставило под угрозу огороды российских дачников. Чтобы спасти растения, нужно придерживаться нескольких правил.

Надо взять за правило поливать огород вечером, когда земля остыла. Тогда влага не испарится. В этом случае вода впитается в землю и сможет подпитать корни, рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с изданием «Взгляд».

Испарения можно также избежать, если прорыхлить почву граблями или культиватором после полива, если до этого на ней была почвенная корка, которая образуется, если земля голая, вскопанная. Стоит использовать мульчирующий материал, который не дает нагреваться почве, влаге испаряться, а сорнякам разрастаться.

Россиянам недавно напомнили, какие шесть ошибок способны испортить компост. Главная из них — использование одного контейнера, в то время как лучше использовать сразу несколько.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Агроном Воробьев рассказал, как спасти растения от жары
сад жара огород
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru