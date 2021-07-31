Агроном Воробьев рассказал, как спасти растения от жары

Москва, 31 июля. Июль в этом году побил несколько температурных рекордов, что поставило под угрозу огороды российских дачников. Чтобы спасти растения, нужно придерживаться нескольких правил.

Надо взять за правило поливать огород вечером, когда земля остыла. Тогда влага не испарится. В этом случае вода впитается в землю и сможет подпитать корни, рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с изданием «Взгляд».

Испарения можно также избежать, если прорыхлить почву граблями или культиватором после полива, если до этого на ней была почвенная корка, которая образуется, если земля голая, вскопанная. Стоит использовать мульчирующий материал, который не дает нагреваться почве, влаге испаряться, а сорнякам разрастаться.

Россиянам недавно напомнили, какие шесть ошибок способны испортить компост. Главная из них — использование одного контейнера, в то время как лучше использовать сразу несколько.