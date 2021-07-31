Вопрос об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане назвали политическим

Женева, 31 июля. Свидетельств о том, что SARS-CoV-2 является утечкой из уханьской лаборатории не найдено.

Обвинения Пекина в утечке вируса является политически мотивированным вопросом. Об этом заявил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте РИА Новости.

«В действительности у нас нет свидетельств того, что этот или другие вирусы были созданы в лабораториях. Это много обсуждалось. Особенно потому, что все произошло в Китае. Но всегда забывают сказать о том, что первая разрушительная бактерия, которая сбежала из лаборатории, сделала это в США», — сказал он.

При этом Питте отметил, что утечка в США произошла из лаборатории с наивысшим уровнем безопасности. Вопрос об утечке вируса из лаборатории в Ухани по вине персонала или плохой безопасности, по словам эксперта, является политическим.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что распространение нового коронавируса могло быть следствием «чрезвычайного случая в лаборатории», призвав Китай обеспечить «прозрачность» в доступе к данным о своих исследованиях вирусов. В ответном слове Правительство Китая призвало США и другие страны прекратить политизировать и саботировать исследования ВОЗ по изучению происхождения коронавируса SARS-CoV-2.