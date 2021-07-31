Назван способ проверить подлинность купюры с помощью смартфона

Москва, 31 июля. Подлинность денежной купюры можно проверить при помощи мобильных приложений на смартфоне, рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Приложение Центробанка «Банкноты Банка России» дает перечень признаков, по которым можно определить фальшивая ли банкнота, пояснил эксперт в беседе с «Прайм». Однако владельцу нужно сверять их самостоятельно.

Также легко в использовании приложение «Сканер фальшивых денег». Программа определяет подлинность купюры, причем можно проверять можно не только рубли, но и доллары, и евро, для проверки надо навести камеру на купюру. После этого приложение выдает отрицательный или положительный ответ.

Недавно россиянам назвали главную опасность пассивного дохода. По мнению финансистов, самое важное — не становиться беспечным и мониторить рынки.