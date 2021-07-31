Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 03:36
03:15
Общество
Назван способ проверить подлинность купюры с помощью смартфона
03:11
Политика
Байден заявил, что питает надежды на переговоры с Россией по стратстабильности
03:04
Экономика
Финансист назвал главную опасность пассивного дохода
02:58
Происшествия
Звезду TikTok и его девушку застрелили на первом свидании в Калифорнии
02:57
Политика
Ищенко: Зеленский боится заговора
02:56
Общество
Музыкант из «А-Студио» сравнил пение Ларисы Долиной и Вали Карнавал
02:56
Спорт
ITA не выявила нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде в Токио
02:38
Общество
Акушер Ерофеева оценила последствия вакцинации при беременности
02:30
Экономика
Экономист Тузов предсказал резкое подорожание рубля
02:09
Шоу-бизнес
Кети Топурия откровенно рассказала, как ее творчество зависит от личной жизни
Все новости

Байден заявил, что питает надежды на переговоры с Россией по стратстабильности
Политика
Байден заявил, что питает надежды на переговоры с Россией по стратстабильности
Pr Scr youtube.com

Вашингтон, 31 июля. Американский лидер Джо Байден сообщил, что с надеждой смотрит на переговоры Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.

Первый раунд российско-американских переговоров по стратстабильности прошел ранее на этой неделе в Женеве. Об этом ТАСС рассказали в Белом доме.

«Они в процессе. И я питаю надежды», — прокомментировал переговоры Байден.

Российско-американские консультации по актуальному вопросу прошли в Швейцарии 28 июля. Они носили профессиональный и предметный характер, отметили в Госдепе. Встреча прошла за закрытыми дверями. Стороны намерены проинформировать союзников НАТО о результатах переговоров.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден заявил, что питает надежды на переговоры с Россией по стратстабильности
переговоры вашингтон байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru