Байден заявил, что питает надежды на переговоры с Россией по стратстабильности

Вашингтон, 31 июля. Американский лидер Джо Байден сообщил, что с надеждой смотрит на переговоры Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.

Первый раунд российско-американских переговоров по стратстабильности прошел ранее на этой неделе в Женеве. Об этом ТАСС рассказали в Белом доме.

«Они в процессе. И я питаю надежды», — прокомментировал переговоры Байден.

Российско-американские консультации по актуальному вопросу прошли в Швейцарии 28 июля. Они носили профессиональный и предметный характер, отметили в Госдепе. Встреча прошла за закрытыми дверями. Стороны намерены проинформировать союзников НАТО о результатах переговоров.