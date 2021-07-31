Звезду TikTok и его девушку застрелили на первом свидании в Калифорнии

Вашингтон, 31 июля. Звезда TikTok Энтони Барахас и его девушка Рили Гудрич застрелены во время показа фильма «Судная ночь навсегда» (The Forever Purge), в кино пара была на первом свидании.

Инцидент произошел в понедельник вечером в городе Корона, штат Калифорния. В результате нападения 19-летний Барахас получил тяжелое ранение в глаз, его 18-летняя спутница убита выстрелом в упор, сообщает New York Post.

Тела молодых людей были обнаружены только после завершения киносеанса, на который пришли всего пять человек. По подозрению в нападении полиция арестовала 20-летнего Джозефа Хименеса. Мужчина был схвачен поздно вечером во вторник в своем доме в Короне. Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и грабеже.

Полицейские обнаружили в доме пистолет, калибр которого совпадает с калибром орудия убийства и бумажник «девочки-подростка». По данным СМИ, Хименес утверждал, что слышал голоса. В пресс-релизе полицейского управления Короны говорится, что мотивы нападавшего неизвестны, «похоже, это было неспровоцированное нападение».

Отец погибшей Дэвид Гудрич отметил, что молодые люди познакомились 4 июля, но до сих пор не были на свидании. По его словам, Барахас имел более миллиона подписчиков в TikTok. Молодой человек покорил семью, привезя родным избранницы подарки из поездки на Гавайи.

Мужчина отметил, что его дочь до самой смерти вела переписку с матерью. В последнем сообщении она жаловалась на скучный фильм, в котором изображена антиутопическая Америка, где раз в год разрешаются убийства.

«Она написала моей жене, как это было скучно и глупо, как ей не понравился фильм», — сказал Гудрич.

Перестрелки нередко происходят в различных регионах США. Ранее в результате одной из них в Детройте погиб человек и пятеро получили ранения. Вооруженный конфликт произошел рядом с банкетным залом.