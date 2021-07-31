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Ищенко: Зеленский боится заговора
Политика
Ищенко: Зеленский боится заговора
 /  ПолитРоссия

Киев, 31 июля. Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в СБУ и минобороны потому, что боится внутреннего заговора. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для YouTube-канала издания «Украина.ру» обозреватель МИА «Россия сегодня» объяснил, по какой причине украинскому лидеру приходится проводить кадровую чистку в Службе безопасности и Министерстве обороны Украины. Он ссылается на источники, которые утверждают, что Зеленский может столкнуться с бунтами уже ко Дню независимости (24 августа), а не осенью, как предполагалось ранее.

Однако подобные перемещения не позволят их подавить. В случае массовых волнений представители силовых структур бросят оружие и присоединятся к народу, а потому в чистке нет смысла.

«Либо у Зеленского просто паранойя, либо появилась часть людей, которые не хотят связывать свое будущее с окончательно загибающимся режимом. Он мог увольнять или перемещать людей не потому, что сам этого хотел, а потому, что они сами начали подыскивать себе новые места. Либо, как вариант, он боится внутреннего заговора», — отметил Ищенко.

Ранее политолог и журналист Александр Борода заявил, что президент Украины Владимир Зеленский теряет свой рейтинг и может однажды сбежать в «женских шмотках».

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