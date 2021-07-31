Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 03:35
03:15
Общество
Назван способ проверить подлинность купюры с помощью смартфона
03:11
Политика
Байден заявил, что питает надежды на переговоры с Россией по стратстабильности
03:04
Экономика
Финансист назвал главную опасность пассивного дохода
02:58
Происшествия
Звезду TikTok и его девушку застрелили на первом свидании в Калифорнии
02:57
Политика
Ищенко: Зеленский боится заговора
02:56
Общество
Музыкант из «А-Студио» сравнил пение Ларисы Долиной и Вали Карнавал
02:56
Спорт
ITA не выявила нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде в Токио
02:38
Общество
Акушер Ерофеева оценила последствия вакцинации при беременности
02:30
Экономика
Экономист Тузов предсказал резкое подорожание рубля
02:09
Шоу-бизнес
Кети Топурия откровенно рассказала, как ее творчество зависит от личной жизни
Все новости

Музыкант из «А-Студио» сравнил пение Ларисы Долиной и Вали Карнавал
Общество
Музыкант из «А-Студио» сравнил пение Ларисы Долиной и Вали Карнавал
Prt Scr youtube.com  /  Gazgolder

Москва, 31 июля. Участник группы «А-Студио» Владимир Миклошич сравнил пение звезды социальных сетей Вали Карнавал и народной артистки Ларисы Долиной.

Музыкант считает, что сравнивать пение Карнавал и Долиной бессмысленно. Свою мысль Миклошич пояснил автомобильной метафорой.

«Сравнивать пение Вали Карнавал и Ларисы Долиной, профессионала со стажем, бессмысленно. Это как сравнивать «Мерседес» и «Запорожец» — второй купит больше людей, но это не показатель», — цитирует Миклошича «Киноафиша».

По его словам, у многих молодых артистов, рано обретающих богатство и славу, зачастую «сносит крышу». Именно деньги стали причиной упадка современного искусства, считает музыкант.

Конфликт Долиной и Карнавал начался в эфире YouTube-шоу Максима Галкина. Народная артистка заявила, что звезда TikTok не попадает ни в одну ноту. Карнавал попыталась убедить артистку, что непонимание между звездами разного поколения — нормальное явление. Однако Долину такой ответ не устроил.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Музыкант из «А-Студио» сравнил пение Ларисы Долиной и Вали Карнавал
карнавал долина а-студио
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru