Музыкант из «А-Студио» сравнил пение Ларисы Долиной и Вали Карнавал

Москва, 31 июля. Участник группы «А-Студио» Владимир Миклошич сравнил пение звезды социальных сетей Вали Карнавал и народной артистки Ларисы Долиной.

Музыкант считает, что сравнивать пение Карнавал и Долиной бессмысленно. Свою мысль Миклошич пояснил автомобильной метафорой.

«Сравнивать пение Вали Карнавал и Ларисы Долиной, профессионала со стажем, бессмысленно. Это как сравнивать «Мерседес» и «Запорожец» — второй купит больше людей, но это не показатель», — цитирует Миклошича «Киноафиша».

По его словам, у многих молодых артистов, рано обретающих богатство и славу, зачастую «сносит крышу». Именно деньги стали причиной упадка современного искусства, считает музыкант.

Конфликт Долиной и Карнавал начался в эфире YouTube-шоу Максима Галкина. Народная артистка заявила, что звезда TikTok не попадает ни в одну ноту. Карнавал попыталась убедить артистку, что непонимание между звездами разного поколения — нормальное явление. Однако Долину такой ответ не устроил.