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ITA не выявила нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 31 июля 2021 02:56
Спорт
ITA не выявила нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде в Токио
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Токио, 31 июля. Эксперты Международного агентства допинг-тестирования (ITA) не выявили случаев нарушения антидопинговых правил спортсменами на Олимпийских играх в Токио, сообщает телекомпания CNN.

Эксперты ITA к настоящему моменту собрали около трех тысяч образцов у двух тысяч спортсменов преимущественно из Австралии, Великобритании, США и России. Особое внимание уделили выступающим в водных видах спорта, велосипедном спорте, гребле, легкой и тяжелой атлетике олимпийцам, говорится в сообщении ITA.

«К настоящему моменту неблагоприятных результатов [анализов] выявлено не было», — отметили в организации.

В ITA заверили, что любые указывающие на нарушение антидопинговых правил «неблагоприятные результаты анализов» будут объявлены публично и предоставлены Спортивному арбитражному суду.

Журналисты CNN обратились за комментарием к ITA в связи с высказыванием американского пловца Райана Мерфи, который в финальном заплыве на дистанции 200 м на спине уступил российскому спортсмену Евгению Рылову. Американец заявил, что «заплыв не был чистым».

Позже Мерфи извинился перед Рыловым и уточнил, что его слова про допинг неправильно истолковали. Российский спортсмен сообщил, что американец списался с ним в социальной сети Instagram и объяснил, что случилось банальное недоразумение.

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допинг олимпийские игры спорт
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