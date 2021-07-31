Экономист Тузов предсказал резкое подорожание рубля

Москва, 31 июля. Рубль и юань могут подорожать из-за роста валютной выручки экспортеров. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Рост валютной выручки российских экспортеров создает, в свою очередь, большой наплыв валюты в экономику России, которая активно восстанавливается после кризиса. А это отражается на рубле. По словам специалиста, политическая напряженность стоит на минимуме с 2014 года.

«Вместе с тем, рост курса национальной валюты негативно сказывается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, поэтому России выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю», — пояснил Тузов в интервью агентству "Прайм".

Недавно, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что ожидает рубль в августе. По его мнению, Российская валюта к концу лета может попасть под умеренное давление.