Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 03:35
03:15
Общество
Назван способ проверить подлинность купюры с помощью смартфона
03:11
Политика
Байден заявил, что питает надежды на переговоры с Россией по стратстабильности
03:04
Экономика
Финансист назвал главную опасность пассивного дохода
02:58
Происшествия
Звезду TikTok и его девушку застрелили на первом свидании в Калифорнии
02:57
Политика
Ищенко: Зеленский боится заговора
02:56
Общество
Музыкант из «А-Студио» сравнил пение Ларисы Долиной и Вали Карнавал
02:56
Спорт
ITA не выявила нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде в Токио
02:38
Общество
Акушер Ерофеева оценила последствия вакцинации при беременности
02:30
Экономика
Экономист Тузов предсказал резкое подорожание рубля
02:09
Шоу-бизнес
Кети Топурия откровенно рассказала, как ее творчество зависит от личной жизни
Все новости

Экономист Тузов предсказал резкое подорожание рубля

  /   Обновлено: 31 июля 2021 03:00
Экономика
Экономист Тузов предсказал резкое подорожание рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 июля. Рубль и юань могут подорожать из-за роста валютной выручки экспортеров. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Рост валютной выручки российских экспортеров создает, в свою очередь, большой наплыв валюты в экономику России, которая активно восстанавливается после кризиса. А это отражается на рубле. По словам специалиста, политическая напряженность стоит на минимуме с 2014 года.

«Вместе с тем, рост курса национальной валюты негативно сказывается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, поэтому России выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю», — пояснил Тузов в интервью агентству "Прайм".

Недавно, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что ожидает рубль в августе. По его мнению, Российская валюта к концу лета может попасть под умеренное давление.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экономист Тузов предсказал резкое подорожание рубля
рубль цена валюта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru