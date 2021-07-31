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Финансист назвал главную опасность пассивного дохода
Экономика
Финансист назвал главную опасность пассивного дохода
pixabay.com

Москва, 31 июля. Пассивный доход не опасен, но опасно беспечное к нему отношение, рассказал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Пассивный доход не значит, что можно начать беззаботную жизнь и не отслеживать состояние рынка. Иногда рынки падают, недвижимость обесценивается, а валютные накопления обнуляются, пояснил эксперт в беседе с «Прайм». Чтобы не потерять сбережения, нужно отслеживать ситуацию на рынках, в политике и экономике. Этим может заниматься профессиональный управляющий активами, но и личный мониторинг необходим.

Недавно специалисты рассказали, что жители России стали реже вкладывать деньги в жилую недвижимость. Прогнозируемый средний уровень доходности от вложения в квартиры упал до 5-7%, вкладываться в жилье стало не так выгодно.

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