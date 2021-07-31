Акушер Ерофеева оценила последствия вакцинации при беременности

Москва, 31 июля. На сегодняшний день в инструкциях к ряду вакцин против COVID-19 из списка противопоказаний исключена беременность.

При этом в первых редакциях инструкций к препаратам от коронавирусной инфекции в числе противопоказаний значилась беременность, однако со временем эти данные подкорректировали. Медики имеют достаточно практического опыта, чтобы оценивать возможное влияние вакцины на организм будущей матери и ребенка, заявила международный эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с радио Sputnik.

«Появились экспертные мнения о том, что после определенного срока вакцинация не вызывает негативного эффекта на внутриутробный эмбрион и на здоровье беременной женщины», — пояснила специалист.

Матери в первую очередь нужно думать о своем здоровье и защите от вируса, поскольку от ее благополучия напрямую зависят жизнь и здоровье плода, заключила врач. Недавно россиянкам также посоветовали не откладывать беременность из-за пандемии, поскольку чем моложе женщина, тем выше шанс родить здорового ребенка.