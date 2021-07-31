Кети Топурия откровенно рассказала, как ее творчество зависит от личной жизни

Москва, 31 июля. Солистка «А’Студио» Кети Топурия призналась, что все ее творчество определяет ее личная жизнь, которая является главным вдохновением артистки.

В интервью порталу PeopleTalk артистка отметила, что не относится к той категории людей, которые во время проблем в личной жизни уходят в творчество. Тапурия наоборот становится неработоспособной и может «двигаться дальше тогда, когда все налаживается».

«Я зависима от того, что происходит на личном фронте», — заявила певица.

Про своего супруга Льва Деньгова Кети по-прежнему не говорит много. Их отношения остаются за закрытыми дверями. При этом бизнесмен очень трепетно относится к избраннице. Вспоминая о том, как начинались их отношения, артистка рассказала, что познакомилась с будущим мужем случайно, когда выступала на его дне рождения.

«После долго общались по FaceTime, у нас обоих были и возраст, и опыт, и брак за плечами. Я начала делиться с человеком своими взглядами, они совпали, оказалось много общих кусков, из которых сложилась картинка. На 100% никто и никогда не уверен, ты просто пытаешься, складываешь — в нашем случае пазл сошелся», — поделилась певица.

Топурия подчеркнула, что полностью доверяет супругу, поскольку он относится к тому типу мужчин, которые «сказал — сделал».

В начале июля солистка «А’Студио» показала результат кардинального преображения. Раньше звезда всегда носила прямые волосы, лишь изредка появляясь с легкой завивкой. Однако на этот раз она решилась на афрокудри.

Фанаты, однако, восприняли такие перемены во внешности Топурии неоднозначно: одни пришли в восторг, другие настоятельно посоветовали артистке вернуть прямые волосы. Немало пользователей Сети сравнили ее после преображения с Аллой Пугачевой.