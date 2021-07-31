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Шоу-бизнес
Кети Топурия откровенно рассказала, как ее творчество зависит от личной жизни
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Кети Топурия откровенно рассказала, как ее творчество зависит от личной жизни
Шоу-бизнес
Кети Топурия откровенно рассказала, как ее творчество зависит от личной жизни
instagram.com  /  @keti_one_official

Москва, 31 июля. Солистка «А’Студио» Кети Топурия призналась, что все ее творчество определяет ее личная жизнь, которая является главным вдохновением артистки.

В интервью порталу PeopleTalk артистка отметила, что не относится к той категории людей, которые во время проблем в личной жизни уходят в творчество. Тапурия наоборот становится неработоспособной и может «двигаться дальше тогда, когда все налаживается».

«Я зависима от того, что происходит на личном фронте», — заявила певица.

Про своего супруга Льва Деньгова Кети по-прежнему не говорит много. Их отношения остаются за закрытыми дверями. При этом бизнесмен очень трепетно относится к избраннице. Вспоминая о том, как начинались их отношения, артистка рассказала, что познакомилась с будущим мужем случайно, когда выступала на его дне рождения.

«После долго общались по FaceTime, у нас обоих были и возраст, и опыт, и брак за плечами. Я начала делиться с человеком своими взглядами, они совпали, оказалось много общих кусков, из которых сложилась картинка. На 100% никто и никогда не уверен, ты просто пытаешься, складываешь — в нашем случае пазл сошелся», — поделилась певица.

Топурия подчеркнула, что полностью доверяет супругу, поскольку он относится к тому типу мужчин, которые «сказал — сделал».

В начале июля солистка «А’Студио» показала результат кардинального преображения. Раньше звезда всегда носила прямые волосы, лишь изредка появляясь с легкой завивкой. Однако на этот раз она решилась на афрокудри.

Фанаты, однако, восприняли такие перемены во внешности Топурии неоднозначно: одни пришли в восторг, другие настоятельно посоветовали артистке вернуть прямые волосы. Немало пользователей Сети сравнили ее после преображения с Аллой Пугачевой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кети Топурия откровенно рассказала, как ее творчество зависит от личной жизни
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