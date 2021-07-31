Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 03:35
03:15
Общество
Назван способ проверить подлинность купюры с помощью смартфона
03:11
Политика
Байден заявил, что питает надежды на переговоры с Россией по стратстабильности
03:04
Экономика
Финансист назвал главную опасность пассивного дохода
02:58
Происшествия
Звезду TikTok и его девушку застрелили на первом свидании в Калифорнии
02:57
Политика
Ищенко: Зеленский боится заговора
02:56
Общество
Музыкант из «А-Студио» сравнил пение Ларисы Долиной и Вали Карнавал
02:56
Спорт
ITA не выявила нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде в Токио
02:38
Общество
Акушер Ерофеева оценила последствия вакцинации при беременности
02:30
Экономика
Экономист Тузов предсказал резкое подорожание рубля
02:09
Шоу-бизнес
Кети Топурия откровенно рассказала, как ее творчество зависит от личной жизни
Все новости

Обвиняемого в убийствах на Майдане беркутовца вернули в полицию
Общество
Обвиняемого в убийствах на Майдане беркутовца вернули в полицию
Федеральное агентство новостей

Киев, 31 июля. Экс-сотрудник спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко восстановлен на службе в полиции. Его обвиняли в убийстве участников Майдана в 2014 году.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

«Административный иск удовлетворить. Признать противоправным и отменить приказ ГУНП в городе Киеве № 280 от 03.06.2020 в части привлечения лейтенанта полиции… к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы в полиции», — говорится в заявлении.

Александр Маринченко в 2007 году заступил на должность инспектора-снайпера в группе огневой поддержки штурмового взвода спецподразделения «Беркут». Позже он стал сотрудником столичной полиции.

В феврале 2015 года был арестован. Полиция подозревала, что Маринченко был причастен к расстрелу 48 украинцев, принимавших участие в протестах на киевской Площади Независимости. Спустя 4 года он попал в обмен пленными между ЛДНР и Украиной.

В 2019 и 2020 годах бывший сотрудник «Беркута» жил в ЛНР, но был возвращен на Украину. По прибытии в Киев обратился в киевское МВД с просьбой вернуть ему должность, но получил отказ.

Ранее известный астролог Влад Росс заявил, что на Украине может начаться новый Майдан.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Обвиняемого в убийствах на Майдане беркутовца вернули в полицию
украина полиция майдан беркут
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru