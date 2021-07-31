Обвиняемого в убийствах на Майдане беркутовца вернули в полицию

Киев, 31 июля. Экс-сотрудник спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко восстановлен на службе в полиции. Его обвиняли в убийстве участников Майдана в 2014 году.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

«Административный иск удовлетворить. Признать противоправным и отменить приказ ГУНП в городе Киеве № 280 от 03.06.2020 в части привлечения лейтенанта полиции… к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы в полиции», — говорится в заявлении.

Александр Маринченко в 2007 году заступил на должность инспектора-снайпера в группе огневой поддержки штурмового взвода спецподразделения «Беркут». Позже он стал сотрудником столичной полиции.

В феврале 2015 года был арестован. Полиция подозревала, что Маринченко был причастен к расстрелу 48 украинцев, принимавших участие в протестах на киевской Площади Независимости. Спустя 4 года он попал в обмен пленными между ЛДНР и Украиной.

В 2019 и 2020 годах бывший сотрудник «Беркута» жил в ЛНР, но был возвращен на Украину. По прибытии в Киев обратился в киевское МВД с просьбой вернуть ему должность, но получил отказ.

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