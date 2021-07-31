Зеленский приказал привести границы Украины в боевое соответствие

Киев, 31 июля. Украинские границы должны быть приведены «в боевое соответствие» в ближайшее время по поручению главы государства Владимира Зеленского.

Участники заседания Совбеза рассмотрели в секретном режиме вопросы защиты государственных границ Украины и приняли соответствующее решение. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Есть задача, которую поставил президент: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы», — сказал он.

Однако Данилов не стал раскрывать какие-либо подробности поручения президента страны. На заседании Совбеза также заслушали доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.

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