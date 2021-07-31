«А где НАТО»: турки благодарят русских за помощь с пожарами

Анталья, 31 июля. Турецкие власти продолжают бороться с лесными пожарами в Анталье. Поддержать их решила и Россия, выделившая три самолета Бе-200. Жители Турции отблагодарили за помощь.

Стихийное бедствие унесло жизнь троих человек. Еще 122 получили сильные ранения. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Спасибо русским и Российской Федерации. Эта помощь — символ настоящей дружбы», — отметил Мурат.

Один из пользователей назвал помощь россиян настоящим соседством. Страны могут ссориться, выяснять отношения, но в нужный момент придут на помощь, и для этого вовсе не обязательно дружить.

«Американские псы подожгли, русские тушат», — поделился подозрениями каранехир.

Странный пассажир считает, что с Россией не стоит ссориться. От союза с США не стоит ждать ничего хорошего.

«Где же ваши друзья-союзники — США и НАТО? Проснитесь, наконец, уже утро, по-моему, уже давно пора посмотреть правде в глаза», — подчеркнул Реис Дж.

Хадживат видит Россию хорошим союзником, с которым стоит сотрудничать во всех сферах, включая военную. По его мнению, Черное море должно стать символом мира, в отличие от Эгейского.

Ранее стало известно, что Москва и Анкара обсуждают долгосрочное соглашение по транзиту газа.