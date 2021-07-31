NV: Украина красивая, но дорогая и неудобная страна

Киев, 31 июля. Украинцы предпочитают проводить отпуска за границей. Внутренний туризм стал развиваться из-за коронавируса и ограничений на путешествия. Причина: высокие цены и неудобства.

Украинцы интересуются красотами своей страны. Однако в реальности путешествовать по ней станут лишь единицы. Или те туристы, выбор которых сводится к двум вещам: сидеть дома или поехать хоть куда-нибудь. Об этом заявил писатель Андрей Кокотюха в статье для журнала НВ.

«Если вы не министр и если ваше путешествие по стране — не работа, а отдых для получения эмоций, вы потратите не только время и нервы, но и деньги», — отметил эксперт.

Он добавил, что подобные поездки обойдутся украинцу в стоимость полноценного недельного отпуска в Болгарии, Турции или Египте. Причем, если поискать, то можно найти тур с программой «Все включено».

«Не ошибусь, если скажу: путешествовать по маршрутам внутри Украины люди начали скорее от отчаяния и отсутствия привычной альтернативы», — подчеркнул автор.

Украинцы согласны с тем, что живут в красивой стране. Однако туризм в ней не развит. Путешественникам не приходится рассчитывать на удобства, а ценник такого отпуска будет очень высок.

«Билет на поезд не входит в стоимость тура. При этом цена в одну сторону скоро сравняется с авиаперелетом. И множьте на четыре, в оба конца. Вагон без кондиционера или же с условным его заменителем», — рассказал Кокотюха.

Номера в отелях стоят разумных денег. Однако питание — отдельный вопрос. Любой небольшой ресторан попытается максимально заработать на туристах. Семье придется заплатить не менее 1 тыс. грн (около 2,5 тыс. рублей — Прим. ред.), не считая вина и чаевых.

Ранее аналитики сервиса OneTwoTrip составили рейтинг самых дешевых направлений для внутреннего туризма по России.