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«Как из автомата Томпсона»: Павел Воля откровенно рассказал о сложностях на Comedy Club
Шоу-бизнес
«Как из автомата Томпсона»: Павел Воля откровенно рассказал о сложностях на Comedy Club
Pr Scr youtube.com  /  Ляйсан Утяшева

Москва, 31 июля. Комик Павел Воля рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться резидентам Comedy Club. По признанию шоумена, эта сцена стала для него самой сложной.

Юморист посетил кулинарное шоу своей супруги Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Известная гимнастка и телеведущая приглашает звездных гостей, и они вместе готовят необычные блюда. Готовя манты вместе с женой, Воля назвал несколько причин, почему сцена Comedy Club была для него самой сложной.

В отличие от других программ, на Comedy приходят звезды, а комикам приходится выступать без затемнения, что делает выступления еще сложнее.

Кроме того, серьезно усложняет задачу артистов обслуживание в зале: гости заказывают еду и напитки, едят во время выступления.

«Вилки, тарелки и все такое, ты не представляешь, как сложно в такой атмосфере работать», — посетовал Воля.

Еще одной сложностью и принципиальным отличием от многих других юмористических шоу является то, что артисты «должны стрелять шутками, как из автомата Томпсона». На сцене нет времени для лишней болтовни: «ты вышел, у тебя 10 минут, и ушел».

Во время диалога с Утяшевой Павел Воля также рассказал, почему остановил свой выбор на ней. По его словам, спортсменка покорила его своей домовитостью. Воля пригласил ее в гости, и она проявила себя с лучшей стороны. Ляйсан стала единственной из знакомых женщин Воли, кто «увидела бардак, прибралась и приготовила суп». В тот момент артист понял, что Утяшева — та самая судьба.

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comedy club воля утяшева
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